  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasını bakınca bulduğu notu paylaştı.

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı
Oyuncu, "Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı "La vie est belle", yani "hayat güzel" diye yazdı.

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim
  Magazin

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim

Güllü hayatını kaybetti
  Gündem

Güllü hayatını kaybetti

Fazıl Say Instagram'dan Aslıhan And ile aşkını ilan etti
  Magazin

Fazıl Say Instagram'dan Aslıhan And ile aşkını ilan etti

Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı
  Magazin

Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı

Lidya Pınar yeni şarkısının tanıtımını kelebek kostümüyle yaptı
  Magazin

Lidya Pınar yeni şarkısının tanıtımını kelebek kostümüyle yaptı

Beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama
  Gündem

Beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama