Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasını bakınca bulduğu notu paylaştı.



Oyuncu, "Acaba annem şu an benimle mi diye düşünürken, içimden çantasına bakmak geldi. Cüzdanından bu not çıktı "La vie est belle", yani "hayat güzel" diye yazdı.

