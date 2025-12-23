  • Video Galeri Foto Galeri
Anlamlı etkinlik

Anlamlı etkinlik

Anlamlı etkinlik

Playland ve Kansersiz Yaşam Derneği anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

 Anlamlı etkinlik

Playland'ın yılbaşı etkinlikleri kapsamında 21 Aralık'ta başlattığı ocak sonuna kadar devam edeceği ve 5 milyon TL değerinde hediye dağıtacağı kampanyası için Kansersiz Yaşam Derneği'ni unutmadı.

 Anlamlı etkinlik

Eğlence merkezi, kampanya boyunca merkezlerinde Kansersiz Yaşam Derneği'nin desteklediği minikleri ağırlamanın yanı sıra yine dernek aracılığıyla deprem bölgesi dahil olmak üzere dezavantajlı bölgelerde bulunan çocuklara hediyelerle ulaşacak.

 Anlamlı etkinlik


Eğlence merkezi, yüzlerce tedavi gören çocuğu hem merkezlerinde ağırlayacak hem de hediyelerle mutlu edecek.

Anlamlı etkinlikAnlamlı etkinlik

