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SnobMagazin.com

Anadolu Efes’ten ilk uzun soluklu dijital iş birliği

Sinemadan tiyatroya, görsel sanatlardan müzik ve tasarıma 36 yıldır pek çok alanda sanatı ve sanatçıyı destekleyen Anadolu Efes, yeni bir dijital iş birliğine imza atarak ‘Burda Olan Burda Kalır’ programının partneri oldu.

Anadolu Efes’ten ilk uzun soluklu dijital iş birliği

Her bölümde ilgi çekici konuları masaya yatıran tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile yazar ve senarist Can Yılmaz’ın keyifli sohbeti eşliğinde geçen program, 29 Nisan’da Anadolu Efes katkılarıyla yayınlanan ilk bölümünde milyonlara ulaştı. 150’yi aşkın bölümüyle Türkiye’nin en uzun soluklu YouTube programlarından biri olan ‘Burda Olan Burda Kalır’ın Anadolu Efes ile başlayan yeni dijital iş birliği Seda Akman, Özge Özberk, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, Yasemin Yürük, Hayal Köseoğlu, Uğur Güneş, Furkan Palalı, Chaby Han gibi ünlü konukların katılımı ile kutlandı.

Anadolu Efes’ten ilk uzun soluklu dijital iş birliği

‘Burda Olan Burda Kalır’ YouTube programının Anadolu Efes katkılarıyla yayınlanacağını açıklayan Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi: “Anadolu Efes olarak, kurulduğumuz günden bu yana keyifli sohbetlerin, keyifli anların ve iş birliklerinin eşlikçisi oluyoruz. Her daim zamanın ruhuna ayak uydurarak çalışma vizyonuyla sosyal hayatın içinde var olmaya devam ediyoruz.  Dijital dünyanın dönüşümünü de heyecanla takip ediyoruz ve yeniliklere hızla uyum sağlıyoruz. Burda Olan Burda Kalır iş birliği de dijital çağın ışığında yenilikçi projeleri sürdürme vaadimizin yanı sıra dijital kanallarda yapılan başarılı işlere sunduğumuz desteği temsil ediyor. Zafer Algöz ve Can Yılmaz gibi iki usta ismi buluşturan bir yapımın artı biri olmaktan ve bu vesileyle ilk uzun soluklu dijital iş birliğimize imza atmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Anadolu Efes’ten ilk uzun soluklu dijital iş birliği

Programın sunucuları Zafer Algöz ve Can Yılmaz, “Yaklaşık dört yılın ardından hala ilk günkü gibi keyifle izleyicilerimizin huzurunda sohbetimizi sürdürüyoruz. Amacımız, bu keyifli sohbetimizi izleyicilerimizle paylaşmak ve onları günlük hayatın stresinden biraz olsun uzaklaştırarak hoş vakit geçirmelerini sağlamak. Biz zaten 153 bölümdür hem sohbet açıyor hem sohbet mayalıyoruz. Çok severek yaptığımız bir işin izleyenlerimiz tarafından da beğeniyle takip edilmesi ve Anadolu Efes gibi daima sanatı ve sanatçıyı destekleyen bir marka tarafından desteklenmesi bizler için gurur verici” dedi.

 

 

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