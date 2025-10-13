  • Video Galeri Foto Galeri
Akın Akınözü'nden duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nden duygusal paylaşım. İşte detaylar...

Akın Akınözü, bir sene önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'nün doğum gününde yaptığı paylaşımda duygusal satırlara yer verdi.

Oyuncu, "Bugün günlerden sen... Eski bir kareye bakıyorum; elimde babamın gençliğinde çizdiği portren, bileğimde imzan, kalbimde sonsuz 'Özlem'le seni anıyorum canım annem. İyi ki doğmuşsun, meleğim" dedi.

