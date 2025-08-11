 Akın Akınözü canlandıracağı Timur karakterini anlattı

Yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Akın Akınözü, canlandırdığı Timur karakteri aracılığıyla hiç ait olmadığı bir dünyanın içine sürüklenen bir adamın dönüşüm yolculuğunu ekrana taşıyor.

Hikâyenin merkezinde, bir erkeğin güç karşısındaki sınavı yer alıyor.

“Her erkek zorluklarla başa çıkabilir ama onun karakterini sınamak istiyorsan ona güç ver,” diyen Akınözü, Timur’un en büyük mücadelesinin tam da bu noktada başladığını vurguluyor.

Detaylı ve titizlikle işlenmiş senaryosuyla öne çıkan proje, hem dramatik yapısıyla hem de karakter gelişimiyle dikkat çekiyor. Oyuncu, bu yolculuğu şöyle özetliyor: “Nakış gibi işlenmiş bir hikâye var. Çok uzun vadeli düşünülmüş, kurgulanmış bir çatımız var. Bunun içinde değişim ve dönüşüm içeren bir karakter yolculuğu... Bu, her oyuncunun çıkmak isteyeceği bir yolculuk.”



Set sürecinin kendisine de çok şey kattığını belirten Akınözü: “Ben Timur kadar becerikli değilim ama demek ki bende de bir potansiyel varmış. Timur sayesinde tamir öğrendim, peçeteden gül yapmayı, ileri seviye araba kullanmayı… Sayesinde beceriklilik seviyem arttı, sağ olsun.” Aile, aşk ve güce dair evrensel sorulara temas eden proje, izleyiciyi bu sınavın bir parçası olmaya davet ediyor.

