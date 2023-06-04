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Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan flaş savaş açıklaması

Kuruluş Osman’ın güzel yıldızı Miray Akay, ailesinin bir kısmı Ukrayna'da yaşıyor. Akay'dan sabaş açıklaması geldi. İşte detaylar...

Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan flaş savaş açıklaması

Kurucusu olduğu Türkiye’nin en hızlı büyüyen temiz kozmetik markası Deauty Skin ile kısa sürede ülke ve dünya çapında büyük başarı elde eden başarılı iş kadını Dilşat Erdil, "Yaza Merhaba" partisini Nişantaşı'nda gerçekleştirdi.

Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan flaş savaş açıklaması
Kuruluş Osman’ın güzel yıldızı Miray Akay ailesinin bir kısmının Ukrayna’da yaşaması ve nasıl oldukları hakkındaki sorulara, "Bir kısmı orada bir kısmı burada yaşıyorlar. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemizden birkaç kişiyi kaybettik. Onları orada çok merak ediyoruz ama bize hayatımıza devam etmemizi onları düşünmememizi bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini söylediler. Ama yasaklar kalktığında ilk fırsatta oraya gideceğiz.”dedi.

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