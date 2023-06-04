Kurucusu olduğu Türkiye’nin en hızlı büyüyen temiz kozmetik markası Deauty Skin ile kısa sürede ülke ve dünya çapında büyük başarı elde eden başarılı iş kadını Dilşat Erdil, "Yaza Merhaba" partisini Nişantaşı'nda gerçekleştirdi.



Kuruluş Osman’ın güzel yıldızı Miray Akay ailesinin bir kısmının Ukrayna’da yaşaması ve nasıl oldukları hakkındaki sorulara, "Bir kısmı orada bir kısmı burada yaşıyorlar. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemizden birkaç kişiyi kaybettik. Onları orada çok merak ediyoruz ama bize hayatımıza devam etmemizi onları düşünmememizi bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini söylediler. Ama yasaklar kalktığında ilk fırsatta oraya gideceğiz.”dedi.

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