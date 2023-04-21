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Ahu Yağtu oğlu Kemal'in kendisine nasıl seslendiğini ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'dan olan oğlu Kemal'in kendisine nasıl seslendiğini ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Ahu Yağtu oğlu Kemal'in kendisine nasıl seslendiğini ilk kez açıkladı

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetleri'nde model, oyuncu Ahu Yağtu'yu konuk etti. Yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği programın en eğlenci dakikalarından biri Ahu Yağtu'nun oğlu Kemal ile Ceyda Düvenci'nin oğlu Ali'nin anneleriyle yaptığı yaş sohbetinin anlatıldığı anlar oldu. Ceyda Düvenci ve Ahu Yağtu, oğullarının yaşla ilgili kendilerini söylediklerini büyük bir neşe ve mutlulukla anlattı.

Ahu Yağtu oğlu Kemal'in kendisine nasıl seslendiğini ilk kez açıkladı
Ahu Yağtu "Annemin her şeyi bir düzenleme telaşı var, bize geliyor her şeyi düzenlemeye başlıyor. Annenden ne gördüysen onu yaparsın ya, acaba Kemal bir eve çıktığında, tek başına yaşamaya başladığında ben de aynı mı olacağım? Bizi nasıl algıladıklarını şu an bilmiyorum ama, 'yaşlısın' diyor mesela bana... Hadi canım ordan diye giriyorum konuya, 'herhalde oğlum peşinde koşmaktan olmasın' diyorum. 34'de doğurduğum düşünülürse..."

Ahu Yağtu oğlu Kemal'in kendisine nasıl seslendiğini ilk kez açıkladı

Ceyda Düvenci, Ahu Yağtu'nun bu cümlelerine "Benim beyazlarım var ya, geçen gün dedi ki saçlarında çok beyaz var ölecek misin, daha ölmeyeceğimi düşünüyorum, saç beyazlayınca ölmüyor insan dedim. İnsan böyle bir iyiyim diyor felan, gülüyorum tabii çok" diyerek yanıtladı.

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