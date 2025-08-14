  • Video Galeri Foto Galeri
Afra Saraçoğlu, Brezilya’da Üniversitelerde Case Study olarak okutuluyor!

Afra Saraçoğlu’nun yeteneği sınırları aşıp Latin dünyasına ulaştı. Brezilya’da Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan öğrenci sınav ödevi için Afra Saraçoğlu’nun 2019’da yayınlanan “Kardeş Çocukları “dizisindeki hafızalara kazınan kömürlük sahnesini seçti.

Hazırladığı analiz raporu profesörün seçtiği en iyi üç çalışma arasına girdi. Üstelik profesör, Afra Saraçoğlu’nun performansından o kadar etkilendi ki, derslerde mimik ve oyunculuk tekniklerini anlatırken sürekli onun sahnelerini öğrencilere örnek olarak gösterdi.

