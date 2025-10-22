 Adresi Olmayan Ev yılın son haftasında seyirciyle buluşuyor

  • Video Galeri Foto Galeri
Dünyadaki ve Türkiye’deki festival başarıları devam eden ‘Adresi Olmayan Ev’, seyirciyle buluşma tarihini açıkladı. Yeni afişi de yayınlanan film, 26 Aralık’ta vizyonda olacak.

Yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği ‘Adresi Olmayan Ev’, vizyon yolculuğuna başlıyor. Dünyanın önemli festivallerinde başarıyla Türkiye’yi temsil eden ve yılın en çarpıcı yapımlarından biri olarak heyecanla beklenen film, 26 Aralık’ta vizyona girecek.

Distopik bir gelecekte, bireylerin işlediği açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet gibi dokuz büyük suç nedeniyle “unutma yasası” kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatan ‘Adresi Olmayan Ev’, önümüzdeki günlerde de özel gösterimiyle Antalya Film Festivali’nde yer alacak. Talinn, Danimarka, Almanya, Şangay, Transilvanya, Tiran, Europen film festivallerinde düzenlenen prömiyerlerinden sonra Heartland International Film Festivali’yle Amerika Birleşik Devletleri prömiyerini de yapmıştı. Film, Europen Youth Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ve 44. İstanbul Film Festivali kapsamında Yeni Bakışlar yarışmasında 'En İyi Sanat Yönetimi' ödülüne layık görülmüştü.

Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen ve Janset Paçal’ın rol aldığı, yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği filmin yapımında Sky Film (Emre Oskay), Vantablack Films, Alpha Production (Engin Altan Düzyatan) ve View Master Films imzası bulunuyor. A90 Pictures’ın dağıtımcılığını üstlendiği filmin görüntü yönetmenliği Feza Çaldıran’a, özgün müzikleri Nassos Sopilis ve Saki Çimen’e, sanat yönetimi ise Atilla Çelik’e ait.

