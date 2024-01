ABD’de yaşıyorsanız Türkçe bir oyun izlemek, tanınmış sanatçıların canlı performanslarına şahit olmak için Theatroom

ABD ve Kanada’daki Türkçe konuşan toplumu farklı sanat aktiviteleri ile buluşturmak için kurulan Theatroom ilk adım olarak 2022 yılında ‘Ormantik Komedi’ isimli oyunu seyircileri ile buluştu. 29 Mayıs 2022’de ilk kez Orlando’da sahne alan oyun büyük beğeni topladı. Hemen arkasından New Jersey ve New York’ta seyirci ile buluşuldu. Tampa, Atlanta, Cleveland, Chicago oyunlarını takiben Kanada’da Toronto ve Ottowa’da sahnelenen oyun her gittiği şehirde büyük ilgi gördü. Birçok şehirde salonlar tamamen doldu.

Theatroom, ikinci Türkçe oyunu GÜLDÜREN CAZİBE ile tiyatro severlerin karşısında.

Mete Horozoğlu, Nevşim Erzat ve Erdem Baş’ın oynadığı çok karakterli oyunun yönetmenliğini Mete Horozoğlu yapıyor.

İkinci oyunları ‘Güldüren Cazibe’, 29 Nisan 2023’de ilk olarak Houston’ da sahne aldı. İlkbahar sezonunda 9 ayrı şehirde seyirciyle buluştu. Erdem Baş ve meslektaşları Mete Horozoğlu ve Nevşim Erzat çok karakterli 3 kişilik komedi sergiliyor. Kurulduğu zamandan bu yana 19 şehirde, 30 oyun ile 6550 seyirciye ulaştı. 2023 yılının sonlarında Kanada, Chicago, Columbus ve San Francisco şehirlerinde oyunlarını seyircisiyle buluşturan Theatroom ekibi şimdilerde 2024 turnelerine hazırlanıyor.

