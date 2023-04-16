Sinan Akçıl, Danla Bilic'in YouTube programına katıldı. Şarkıcı, "İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle şaşırtmıştı. Akçıl program üzerinden 12 kez "Boş ol" kelimesiyle imam nikahıyla evlendiği kişilere seslenmişti.

Tepkiler üzerine Akçıl, Instagram'dan açıklama yaptı. Şarkıcı, "Bu dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın, hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere, "tüm hayatım boyunca" toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yaşamayı tercih ettiği yok kendine aitti. Nokta" diye yazdı.



Sinan Akçıl, iki defa Burcu Kıratlı ile evlenmişti.

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