3. Mardin Uluslararası Film Festivali 15 Ekim’de başlıyor!

Güneydoğu’nun sinema ışığına açılan kapısı olan 3. Mardin Uluslararası Film Festivali, 15 Ekim’de başlıyor. Festival, bu yıl da Mardin’in büyülü atmosferinde kısa film ve uzun metraj yarışmalarıyla birlikte özel gösterimler, atölyeler, söyleşiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kısa Film Yarışması ulusal ve uluslararası başvurulara açıkken; Uzun Metraj Yarışma Bölümü, iki aşamalı jüri değerlendirmesiyle seçilecek 6 özel filmi seyirciyle buluşturacak.

 

Organizasyon, Festival Başkanı Zeki Sincar, Başkan Yardımcısı Adem Sincar ve Festival Direktörü Haydar Işık önderliğinde gerçekleşiyor.

Mardin’in eşsiz taş sokaklarını sinemanın büyüsüyle aydınlatacak festival, kadim kültürü evrensel sinema diliyle buluşturarak unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

 

 

