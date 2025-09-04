  • Video Galeri Foto Galeri
14 yıldır evli olan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

14 yıldır evli olan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı. İşte detaylar...

14 yıldır evli olan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, boşandı. Yasemin Özilhan, 3 Eylül'de boşandıklarını açıkladı.

 14 yıldır evli olan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

14 yıldır evli olan çiftten Yasemin Özilhan, "İhanet ve aldatmma" iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

 14 yıldır evli olan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

