 14 yıldır evli olan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, boşandı. Yasemin Özilhan, 3 Eylül'de boşandıklarını açıkladı.

14 yıldır evli olan çiftten Yasemin Özilhan, "İhanet ve aldatmma" iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

