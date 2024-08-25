 Züleyha Ortak ile Erzurum’da psikoloji ve sanat buluşması

Türkiye Kültür Yolu Festivali ile Erzurum, adeta kültür ve sanatın nabzını tuttu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen festival, konserden söyleşilere, sergilerden etkinliklere kadar geniş bir yelpazede şehri renklendirdi.

Festival kapsamında ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak’ın moderatörlüğünde, psikolog ve yazar Beyhan Budak, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun bir katılımla izleyicilerle buluştu. Söyleşi; insan psikolojisi, zamanın ruhu, özsaygı, kadının toplumdaki yeri ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalar gibi önemli başlıklarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Erzurum’daki bu başarılı buluşmanın ardından Züleyha Ortak ve Beyhan Budak, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Eylül’de Çanakkale’de, 14 Eylül’de ise Gaziantep’te izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

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