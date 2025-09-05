  • Video Galeri Foto Galeri
Züleyha Ortak elbiselerini hediye ettiğini söyledi

Züleyha Ortak elbiselerini hediye ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Züleyha Ortak elbiselerini hediye ettiğini söyledi

Züleyha Ortak, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şarkıcı, tarzıyla beğeni topladı.

Ortak, "Genelde spor oluyorum. Sabah saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Hanım'ın (Mahinur Özdemir Göktaş) programı vardı. Darülaceze Başkanlığında bugün Uluslararası Hayırseverlik Günü'ydü. Sabah kutlama yaptık. Beyazlar içinde hazırlandım" dedi.

Evle kendi ilgilendiğini söyleyen Ortak, "Haftada bir eve gelen ablamız var sağolsun. Yemeği kendim yapıyorum. Ev işlerimi de kendim yapıyorum sayılır. Ütümü bile kendim yapıyorum. Bir tek temizliğe ablamız geliyor. Biraz kontrolcüyüm" diye konuştu.

Şarkıcı, "Kıyafet, çanta ve aksesuara çok para harcar mısınız?" sorusuna, "Çanta ve ayakkabı benim için önemli, elbiseye çok para harcamam. Programımı daha önce outletlerden aldığım elbiselerle çekiyorum. Sonra onları kız kardeşlerimize hediye ediyorum, dolabımda tutmuyorum. Kültür Yolu'nda kullandığım elbiseleri hemen kardeşlerimize hediye ediyorum. Dolabımda elbise durmasını sevmiyorum. Elbiseye çok para vermem" ifadelerini kullandı.

