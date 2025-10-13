  • Video Galeri Foto Galeri
Zuhal Topal'ın kızı Lina istediği mesleği açıkladı!

Zuhal Topal, geçtiğimiz gün kızı Lina ile birlikte İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Topal, muhabirlerin isteğini geri çevirmeyerek poz verdi ve kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliye muhabirler, “Lina, annen gibi oyuncu ve sunucu olmak ister misin?” sorusunu yöneltti. Küçük Lina ise gülümseyerek, “Evet, olmak isterim ama daha çok sunucu olmak istiyorum.” diyerek annesine benzer bir kariyer istediğini söyledi. Zuhal Topal ise kızının cevabına gülümseyerek, “Kime çektiği belli!” sözleriyle karşılık verdi.

