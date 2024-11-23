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Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk

Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk. İşte detaylar...

Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk

Zuhal Olcay, cazdan kabareye uzanan zengin repertuvarıyla, dinleyicilerinin hayatına dokunan şarkıları müzikseverlerle İş Sanat sahnesinde buluşturdu.

 Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk

Zuhal Olcay'ın sanat yaşamında unutulmayacak sanat gecelerinden biri olan konserin biletleri, haftalar öncesinden tükendi,

 Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk

Olcay'ın tutkulu izleyicisiyle muhteşem bir konser gecesi yaşandı.

Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk
Zuhal Olcay, müzikal ve oyunculuk yolculuğunda, özel anektodlar ile bezediği konserinde, dünden bugüne unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

 Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk

Salonu dolduran izleyicisi ise, tüm şarkılarda usta yorumcuya eşlik ettiler.

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