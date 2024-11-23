 Zuhal Olcay ile müzikal yolculuk

Zuhal Olcay, cazdan kabareye uzanan zengin repertuvarıyla, dinleyicilerinin hayatına dokunan şarkıları müzikseverlerle İş Sanat sahnesinde buluşturdu.

Zuhal Olcay'ın sanat yaşamında unutulmayacak sanat gecelerinden biri olan konserin biletleri, haftalar öncesinden tükendi,

Olcay'ın tutkulu izleyicisiyle muhteşem bir konser gecesi yaşandı.



Zuhal Olcay, müzikal ve oyunculuk yolculuğunda, özel anektodlar ile bezediği konserinde, dünden bugüne unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Salonu dolduran izleyicisi ise, tüm şarkılarda usta yorumcuya eşlik ettiler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.