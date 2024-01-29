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Zuhal Olcay hafta sonu sahnedeydi  

Şarkılarına muhteşem oyun gücüyle sahnesinde bambaşka anlam katan Zuhal Olcay, kendine has tarzı ve muhteşem şarkıları ile hafta sonu Madam Niça sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Zuhal Olcay hafta sonu sahnedeydi  

 

Bir taraftan Kel Diva adlı tiyatro oyunuyla kapalı gişe tiyatro sahnesine çıkan Zuhal Olcay, coşkusu ve özel enerjisiyle unutulmaz bir gece konser gecesi yaşattı.  

Zuhal Olcay konserinde Tuba Ergin imzalı kıyafet tercih ederken, sahnede de şarkılarını izleyicisiyle hep bir ağızdan söyledi. 

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