Zuhal Olcay hafta sonu sahnedeydi  

Bir taraftan Kel Diva adlı tiyatro oyunuyla kapalı gişe tiyatro sahnesine çıkan Zuhal Olcay, coşkusu ve özel enerjisiyle unutulmaz bir gece konser gecesi yaşattı.

Zuhal Olcay konserinde Tuba Ergin imzalı kıyafet tercih ederken, sahnede de şarkılarını izleyicisiyle hep bir ağızdan söyledi.

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