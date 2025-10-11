  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Binlerce tabak havada uçuştu İstanbul’un köklü eğlence adreslerinden Zorba Taverna, 40. yılını coşkulu bir sezon açılışıyla kutladı.

Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı
Yunan müziğinin sevilen sesi Göknur’un sahne aldığı gecede binlerce tabak kırıldı, sirtaki ve lezzet dolu dakikalarla unutulmaz bir gece yaşandı.

 Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

İstanbul’un eğlence hayatında tam 40 yıldır Yunan müzik kültürünün en güçlü temsilcilerinden biri olan Zorba Taverna, yeni sezonunu unutulmaz bir geceyle açtı.

 Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Mekanın yıllardır değişmeyen sesi Göknur, sahnede seslendirdiği şarkılarla Yunan müziği tutkunlarına hem nostalji hem de coşku dolu bir akşam yaşattı.

 Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Gecenin ilerleyen saatlerinde Zorba’nın gelenekselleşen ritüeli bir kez daha sahnedeydi: Tabaklar peş peşe kırıldı!

 Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

“Zorba’da tabak kalmadı” sözleriyle paylaşılan görüntüler, sezon açılışının ne kadar hareketli geçtiğini gözler önüne serdi.

 Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Edinilen bilgiye göre, gece boyunca iki binden fazla tabak kırıldı. İstanbul Gayrettepe’de yer alan Zorba Taverna’yı Fatih Tokmakcı ile birlikte işleten Theo Kalyoncu, “Bu sezon eğlence aralıksız sürecek. Babam Fedon iki haftada bir sahnede sevenleriyle buluşacak. Göknur’un yanı sıra Estafani, İrem Ünlü, Yorgo Kertis, Erdinç Erişmiş, Bartev, Ari Barutoğlu, Panagiota, Diogenis, Yorgos ve Zenia gibi ustalar da bu adreste sahne alacak.

 Zorba Taverna’da gelenek bozulmadı

Konuklarımız Yunan lezzetleri eşliğinde sirtaki yaparak eğlenecek” dedi. Asya Şef'in Ege mutfağı lezzetlerinden esintiler taşıyan dokunuşuyla hazırlanan yeni menüsüyle Zorba, klasik taverna anlayışını modern dokunuşlarla harmanlıyor. Dans şovları, canlı müzik performansları ve tabak kırma seremonileriyle misafirlerine adeta bir Yunan adasında eğlenme hissi yaşatıyor. Sahnedeki coşkunun merkezinde yer alan Göknur ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Burada bir aile gibiyiz, her masada tanıdık yüzler var. Bu sezon çok daha fazla eğlenceyle yolumuza devam edeceğiz” Zorba Taverna, 40. yılında da müzik, dans ve lezzeti bir araya getirerek İstanbul’un eğlence geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Nuri Özgirgin'e İtalya'dan "Yıldız Nişanı" onuru
  Gündem

Prof. Dr. Nuri Özgirgin'e İtalya'dan "Yıldız Nişanı" onuru

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan Yan Yana filminden eğlenceli fragman!
  Magazin

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan Yan Yana filminden eğlenceli fragman!

Melis Sezen'in AVM tarzı
  Magazin

Melis Sezen'in AVM tarzı

Sonbaharın ruhunu yeniden yorumluyor  
  Hayatın İçinden

Sonbaharın ruhunu yeniden yorumluyor  

Burcu Gönder Yunan sevgilisi Dimitrios Ordoulidis Nişantaşı'nda ortaya çıktı
  Magazin

Burcu Gönder Yunan sevgilisi Dimitrios Ordoulidis Nişantaşı'nda ortaya çıktı

Amerikan basını Demet Özdemir’i konuşuyor!
  Magazin

Amerikan basını Demet Özdemir’i konuşuyor!