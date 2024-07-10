Zeynep Mansur’dan sevenlerine teşekkür

7 ay önce “Hadi Git” isimli şarkıyla müzikseverlerle buluşan Zeynep Mansur, 1 milyonu geçen dinlenme için dinleyicilere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

12 Temmuz’da yeni şarkısı “Yıllar Sonra” ile yeniden müzik listelerini zorlayacak olan Mansur, heyecanını gizleyemiyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.