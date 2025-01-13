  Zeynep Koçak'tan flaş itiraf! Zorbalık yaşadığını açıkladı

Zeynep Koçak, yaşadığı zorbalığı açıkladı.

Oyuncu, "Zamanında oynadığım bir filmin prodiksiyon amiri, 'Zeynep sen bu filmin başrolsün. Makyajsız geldiğinde bu set demoralize oluyor' dedi. Sete makyajla gittim. Aynı setin yönetmeni, 'Senden nefret ediyorum ve seni sevmiyorum' dedi. Ne yapım şirketine ne de menajer şirketime bir şey söylemedim, çünkü bunlar utanç vericiydi. Çirkin ve değersiz olduğuma onlar kadar inandım. Sizden tek istediğim, 'Demek bu yüzden estetik yaptırıyor' demeyin" dedi.

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