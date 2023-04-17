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Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti

Zeynep Koçak, attığı bir mesajın yıllar önce birlikte olduğu Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir ile boşanıyor olmasına yorumlasına sitem etti. İşte detaylar...

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti

2022'nin ağustos ayında İstanbul'da evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanmaya karar vermişti.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti
Bu olaydan sonra Koç'un yıllar önce Zeynep Koçak'tan ayrılıp, Yağmur Tanrısevsin ile birlikte olduğu gündeme gelmişti.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti
Yıllar önce Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ve ihanet yüzünden ayrıldıkları konuşulan Zeynep Koçak'ın bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" paylaşımı dikkat çekmişti.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti
Bu mesajın eski sevgilisi Koç'a gönderme olarak yorumlanması üzerine Koçak, sitem etti. Oyuncu, "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Haftalar önce attığım bir postu alıp saçma bir başlıkla nerelere yoruyorsunuz. Neyim ben müneccim mi? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişki düşünerek, buna dikkat ederek mi atacağım sürekli? Ya ben unuttum siz unutmadınız. Hadi zaten beni linç etmek için bekleyen binlerce kişiyi geçtim ama benim hala o çevre ile kopmamış ilişkilerim var. Ne olur biraz hassasiyet ya" dedi.

Zeynep Koçak eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilgili mesajlara isyan etti

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