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Oğuzhan Koç: Ben bir Şile aşığıyım

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 34'üncü Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. İşte detaylar...

Oğuzhan Koç: Ben bir Şile aşığıyım

Şile Belediyesi başkanı İlhan Ocaklı ev sahipliğinde düzenlenen, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen 34'üncü Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, önceki akşam şarkıcı Oğuzhan Koç'u ağırladı.

Oğuzhan Koç: Ben bir Şile aşığıyım

Birbirinden güzel şarkılarını festival alanına gelen binlerce kişi ile birlikte söyleyen Koç, sahnede adeta şov yaptı. Şarkı arasında Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'dan hediyelerini ve plaketini alan şarkıcı, ''Bende bir Şile aşığıyım. Burayı çok seviyorum. Sürekli geldiğim nadir yerlerden'' dedi.

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