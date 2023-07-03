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Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Şarkıcı, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi?

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! İşte haberin detayları...

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Şarkıcı, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi?

Demet Özdemir’le 8 aylık evliliği geçen mayısta sona eren Oğuzhan Koç, Alaçatı’da internet fenomeni Ala Tokel’le objektife yansıdı.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Şarkıcı, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi?

 

İkili gündüz saatlerinde aynı araçta görüntülendi. Akşam da arkadaşlarıyla beraber yemeğe çıkan Koç ile Tokel samimi halleriyle dikkat çekti.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Şarkıcı, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi?
Oğuzhan Koç ve Ala Tokel'in birlikte görüntülenmesi "Oğuzhan, Demet'i çabuk unuttu" yorumlarına neden oldu. (Hürriyet)

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Şarkıcı, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi?

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