Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk unuttu! Şarkıcı, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi?

Demet Özdemir’le 8 aylık evliliği geçen mayısta sona eren Oğuzhan Koç, Alaçatı’da internet fenomeni Ala Tokel’le objektife yansıdı.

İkili gündüz saatlerinde aynı araçta görüntülendi. Akşam da arkadaşlarıyla beraber yemeğe çıkan Koç ile Tokel samimi halleriyle dikkat çekti.



Oğuzhan Koç ve Ala Tokel'in birlikte görüntülenmesi "Oğuzhan, Demet'i çabuk unuttu" yorumlarına neden oldu. (Hürriyet)

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