Demet Özdemir'den tatil pozları

Başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranda olan Demet Özdemir, tatiline devam ediyor.

Oyuncu, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı ile tatilden fotoğraflarını yayınladı.



Oğuzhan Koç ile sekiz ay evli kaldıktan sonra boşanan Demet Özdemir, bikinili kareleriyle binlerce beğeni aldı.

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