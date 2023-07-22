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Demet Özdemir'den tatil pozları

Oğuzhan Koç ile sekiz ay evli kaldıktan sonra boşanan Demet Özdemir, tatiline devam ediyor. İşte detaylar...

Demet Özdemir'den tatil pozları

Başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah dizisiyle ekranda olan Demet Özdemir, tatiline devam ediyor.

Demet Özdemir'den tatil pozları

Oyuncu, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı ile tatilden fotoğraflarını yayınladı.

Demet Özdemir'den tatil pozları
Oğuzhan Koç ile sekiz ay evli kaldıktan sonra boşanan Demet Özdemir, bikinili kareleriyle binlerce beğeni aldı.

Demet Özdemir'den tatil pozları

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