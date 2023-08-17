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Oğuzhan Koç Kuruçeşme'de

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Kuruçeşme'de verdiği konserinde kombiniyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Oğuzhan Koç Kuruçeşme'de

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, sahnesinde ünlü sanatçı Oğuzhan Koç’u ağırladı.

 Oğuzhan Koç Kuruçeşme'de

Kuruçeşme Sahnesi’nde ilk kez konser veren Koç, enerji dolu sahnesiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Boğaz’ın kıyısında müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, ünlü sanatçının şarkılarıyla coştu.

 Oğuzhan Koç Kuruçeşme'de

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinin büyülü atmosferi Oğuzhan Koç’un hayranlarının yoğun ilgisiyle doldu taştı. Dillerden düşmeyen ‘Aşk Beni Yendi’ şarkısıyla sahneye çıkan Koç, “Çok güzel bir akşam… Yağmur yağacak diye çok korktum. Ama yağsa da eminim hepiniz burada olurdunuz. Konserlerimin olmazsa olmaz kuralı tüm şarkılarıma eşlik etmeniz. İyi ki geldiniz. Bu güzel geceyi benimle geçirmek istediğiniz için çok teşekkür ederim.” sözleriyle müzikseverleri selamladı.

Oğuzhan Koç Kuruçeşme'de
‘Bulutlara Esir Olduk’, ‘Her Aşk Bir Gün Biter’ ile Boğaz’da romantizm rüzgarları estiren Koç, hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten zevk aldığı parçalardan oluşan renkli repertuvarıyla herkesin kalbine dokundu. Oğuzhan Koç’u bu özel gece de Cenk-Ece Tosun, Mustafa-Sena Pektemek, Necip-Nur Uysal’da yalnız bırakmadı.

Oğuzhan Koç Kuruçeşme'de

2.5 saat sahnede kalan Oğuzhan Koç, İstanbul’un eşsiz manzarasında doyumsuz müzik şölenini geride bıraktı. Koç'un kombini ise dikkat çekti.

 

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