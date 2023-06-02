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Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir itirafı

Demet Özdemir ile evlilikleri sekiz ay süren Oğuzhan Koç'ta flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir itirafı

Sekiz ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 20 gün önce tek celsede evliliklerine son vermişlerdi.

Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir itirafı

Önceki gece Suadiye'de Clup çıkışı görüntülenen Oğuzhan Koç, flaşların patlamasıyla şu açıklamaları yaptı: "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Beni arkamdan takip ediyorsunuz, görüyorum. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim, beni takip etmeyin. Sorularınızı cevaplamayacağım" dedi.

Oğuzhan Koç'tan flaş Demet Özdemir itirafı

Muhabirlerin, "Oğuzhan Bey, Demet Hanım'la boşanma sebebi PR çalışması mı?” sorusuna Koç, "Arkadaşlar beni tanıyorsunuz. Allah aşkına söyleyin bu soruyu size kim sorduruyor? Sizin sormayacağınızı biliyorum. Biz beceremedik, yürütemedik bu evliliği" diyerek, yoluna devam etti.

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