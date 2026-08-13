 Zeynep Bastık'ın Çanakkale’de sahne tarzı

Zeynep Bastık, memleketi Çanakkale’de verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Bastık’ı bu özel gecede ailesi de izledi.

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Zeynep Bastık’ın bu kez durağı doğup büyüdüğü Çanakkale oldu. Sevilen şarkılarını Çanakkalelilerle birlikte söyleyen Bastık, enerjik sahne performansıyla gece boyunca büyük ilgi gördü.

Sahnede memleketinde olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Bastık, “Bu akşam çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu akşam bütün ailem burada, beni izliyor. O yüzden ayrıca mutluyum” dedi.

Ailesinin de izleyiciler arasında olduğu gecede Bastık, hit şarkılarını seslendirirken Çanakkaleliler de sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti. Memleketinde sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini tamamladı.

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