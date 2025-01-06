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Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı

Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı... İşte detaylar...

Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi.

 Zehra Çilingiroğlu'nun AVM tarzı

Son zamanlarda çok yoğun çalıştığını söyleyen Zehra Çilingiroğlu “İşten çıktım çok yorgunum ama almam gereken bir kaç eksik vardı. Onları aldıktan sonra eve gidip dinleneceğim” diyerek mağazaları turladı.

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