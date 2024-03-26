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Zahide Yetiş 16 yaşında alıkonulan Şahin’i kurtardı

Zahide Yetiş’in sunumuyla Star ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak” programına başvuran Konya’da yaşayan 41 yaşındaki Fatih Yanık, oğlu Şahin Y. torbacıların elinde olduğunu, zorla yasaklı madde kullandığını söyledi, “Beni kurtarın” dedi.

Zahide Yetiş 16 yaşında alıkonulan Şahin’i kurtardı

Başarılı sunucu Zahide Yetiş'in sunumuyla "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programı hafta içi her gün 13.30’da Star’da izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Fatih Yanık, eski eşi Gülay’ın başkasından çocuğu olduğunu ve kendisinin nüfusuna kayıtlı olduğunu söyleyerek Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına başvurdu. Yayınların sonucunda soybağı sorunu çözüldü.

Zahide Yetiş 16 yaşında alıkonulan Şahin’i kurtardı

Fatih başvuru sebebinin sonuçlandığı için programdan ayrılmıştı ama oğlundan acı bir haber geldi.

Fatih’in ilk eşi Gülay’dan olan 16 yaşındaki oğlu Şahin, üvey annesi Hayriye ile korkutucu bir telefon görüşmesi yaptı. Üvey annesi Hayriye Yanık’a kendisinin alıkonduğunu, torbacıların elinde olduğunu söyledi. Fatih, oğlunu kurtarmak için Zahide Yetiş’ten yardım istedi.

Yayın sırasında üvey anne Hayriye’nin feryadı dikkat çekti. Program muhabiri öz anne Gülay Ay ile görüştü fakat öz anne oğlunu aramayı reddetti.

Şahin, gece babası Fatih’e “Beni bu bataktan kurtarın, ölmek istemiyorum” diyerek ses kaydı gönderdi.

Baba Fatih, oğlunun bir an önce kurtulmasını istiyor.

Zahide Yetiş 16 yaşında alıkonulan Şahin’i kurtardı

Cuma günü yayından sonra Zahide Yetiş’in program ekibine Şahin’i gördüğünü söyleyen bir ihbar geldi. Adres bilgileri emniyet güçleriyle paylaşıldı. Şahin’in alıkonulduğu ihbar edilen o adrese kolluk kuvvetleri operasyon düzenledi. Baskının sonucunda 16 yaşındaki Şahin bulundu. Fatih, hayatından endişe ettiği oğluna sarıldı.

16 yaşındaki Şahin, alıkonulduğunda yaşadıklarını bir bir anlattı. Zaaflarının kullanılarak bataklığa sürüklendiğini, ölümle tehdit edildiğini dile getirdi. Anne ve babası ayrı olan Şahin’in anlattıklarında en dokunaklı cümlesi ise “Öz annem beni hiçbir zaman görmedi” oldu. Alıkonulduğu kişiler tarafından, ölüm tehditleriyle yasaklı maddeye alıştırıldığını ifade etti. Yaşadığı süreçten çıkardığı dersi başkalarının zarar görmemesi için anlattı.

16 yaşındaki Şahin, Zahide Yetiş’te hayata yeniden başladı.

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