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Yoğun bakımda olan Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşam mücadelesi veren oyuncu Şekip Taşpınar, taburcu oldu.

Yoğun bakımda olan Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Kurtlar Vadisi dizisindeki Cevat Akarsu rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü saatlerinde rahatsızlanınca

Yoğun bakımda olan Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Yoğun bakımda olan Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

Üç hafta yoğun bakımda kalan Taşpınar, taburcu oldu. Taşpınar, "Sevgili dostlar... Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız" dedi. 

Yoğun bakımda olan Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber

 

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