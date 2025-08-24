  • Video Galeri Foto Galeri
Yılmaz Morgül’e Bodrum’da maskeli sürpriz

Yılmaz Morgül’e Bodrum’da maskeli sürpriz. İşte detaylar...

Sahne dünyasının en renkli ve enerjik isimlerinden Yılmaz Morgül, yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor.

Bodrum Türkbükü'nün gözde mekânlarından Dürdane 1901'de sahne alan ünlü sanatçı, sezon başından bu yana neredeyse her performansında "sold out" yaparak büyük bir başarıya imza atıyor.

Dün gece yine kapalı gişe sahneye çıkan Yılmaz Morgül’e unutulmaz bir sürpriz geldi.

Mekânın sahibi Ulaş Efe Ceyhan, geceye özel olarak tüm misafirlere Yılmaz Morgül maskeleri dağıtarak hem sanatçıyı duygulandırdı hem de geceye renk kattı.

Eğlenceli anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sahnedeki güçlü performansı ve enerjisiyle konuklarını mest eden Yılmaz Morgül, aynı zamanda başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü sanatçı, bu yıl 11. kez "En Güvenilir Sanatçı" ödülüne layık görüldü. Morgül, ödül töreni için Pazartesi günü İstanbul’a geçecek.

