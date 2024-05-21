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Yılmaz Erdoğan ile aşkı gündem olmuştu! Cansu Taşkın, ilk kez konuştu! Gündem olacak o açıklamalar...

Cansu Taşkın, ilk kez konuştu! Gündem olacak o açıklamalar... İşte detaylar...

Yılmaz Erdoğan ile aşkı gündem olmuştu! Cansu Taşkın, ilk kez konuştu! Gündem olacak o açıklamalar...

Snob Magazin'in haberine göre; Cansu Taşkın, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yılmaz Erdoğan ile aşkı gündem olmuştu! Cansu Taşkın, ilk kez konuştu! Gündem olacak o açıklamalar...
Antalya'da defileden döndüğünü söyleyen model, "14 yaşından beri defilelerde yer alıyorum. Bir günde Cansu Taşkın olmadım" dedi.

Yılmaz Erdoğan ile aşkı gündem olmuştu! Cansu Taşkın, ilk kez konuştu! Gündem olacak o açıklamalar...
Yılmaz Erdoğan ile aşkıyla gündem olan Taşkın, "Özel hayatımı özelimde yaşıyorum. Herkesin saygı duyması lazım. Hiçbir zaman ön planda tutmadım. Ön planda tutsaydım ilişki olduğu zaman yapardım. Özel hayatımı hiçbir zaman konuşmadım" diye konuştu.

 Yılmaz Erdoğan ile aşkı gündem olmuştu! Cansu Taşkın, ilk kez konuştu! Gündem olacak o açıklamalar...

Kardeşi Elif Vurgun'un paylaştığı video ve fotoğrafların izinsiz çekildiği iddiasına model, "Çok şey konuşuluyor. İki günlük ilişki gösterildiği ve dava açılacağı dendiği için yalanladım. Dava söz konusu olamaz, bir ilişki yaşandı. Allah herkesin yolunu açık etsin" yanıtını verdi.

Yılmaz Erdoğan ile aşkı gündem olmuştu! Cansu Taşkın, ilk kez konuştu! Gündem olacak o açıklamalar...
Taşkın, "Görüntüler çıktıktan sonra Yılmaz Bey sizi aradı mı?" sorusuna, "Bu özel hayatım. Konuşup konuşmamam kimseyi ilgilendirmiyor. Abartılacak bir durum yok. İki günlük gösterildiği için kardeşim çıkar konuşur, abim de konuşur. Sizin kızınıza da böyle ithamda bulunursa sizin aileniz de ayaklanır. Her görüntüler izin alınarak, benim telefondan çekilir. Kardeşim kendi insiyatifinde paylaştı. Özelde olan hiçbir şey paylaşılmadı İki günlük ilişki gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım. Böyle gösterildiği için benim de ailem var. Herkes kendine gelsin" açıklamasını yaptı. Taşkın, haberlerin çıktığı dönem annesi ameliyat olduğu için konuşmadığını söyledi.

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