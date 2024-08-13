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Yılın albümüne sürpriz bir isim daha eklendi

Genco Arı’nın “Prodüktör” isimli albümüne Cem Yılmaz, Hande Yener, Göksel, Teoman, Melek Mosso gibi isimlerinden ardından sevilen oyuncu Büşra Pekin de katıldı. 

Yılın albümüne sürpriz bir isim daha eklendi

Sözü ve Müziği Genco Arı’ya ait şarkıyı ünlü oyuncu seslendirdi.  

Yılın albümüne sürpriz bir isim daha eklendi

Dünya çapında başarılara imza atan ve birçok önemli ismi başarıya ulaştırdığı hit parçaları ile müzik dünyasının en önemli figürlerinden olan prodüktör ve piyanist Genco Arı, yaz sonrası “PRODÜKTÖR” isimli albümü yayınlayacağını duyurmuştu.  

Yılın albümüne sürpriz bir isim daha eklendi

Süpervizörlüğünü menajer Çağlar Tavşanoğlu’nun üstlendiği projenin koordinatörlüğünü ise ünlü prodüktörün eşi ve başarılı sanatçı Burcu Arı yaptı. 

Fikri Karayel, Evrencan Gündüz, Burcu Arı, Günce Koral ve ismi henüz duyurulmayan güçlü isimlerin de yer aldığı albümün önümüzdeki sonbaharda yayınlanması planlanıyor.

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