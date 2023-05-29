Yıldızlarla dolu kadrosu ile “Barbie” 21 Temmuz’da vizyonda!

1990’lardan bu yana dünyanın en çok satan oyuncaklarından olan Barbie, beyazperde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Barbie hayranlarının merakla beklediği filmde, Barbie rolünü ‘Bombshell’ ve ‘I, Tonya’ filmlerindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Margot Robbie canlandırırken, Barbie’nin sevgilisi Ken rolünde ise bugüne kadar ‘La La Land’ ve ‘Half Nelson’ gibi pek çok başarılı filmde adından sıkça söz ettiren yakışıklı aktör Ryan Gosling yer alıyor.

Robbie ve Gosling’e eşlik eden oyuncular arasında pek çok başarılı isim bulunuyor. America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlin ve Oscar ödüllü Helen Mirren filmin diğer oyuncuları arasında.

Yönetmen koltuğunda ‘Little Women’, ‘Lady Bird’ gibi filmleriyle tanınan Oscar adayı yazar/yönetmen Greta Gerwig oturuyor. Filmin senaristliğini ise Greta Gerwig ile birlikte Marriage Story ve White Noise filmleriyle tanıdığımız Noah Baumbach üstleniyor. Filmin yapımcıları David Heyman, Tom Ackerley ve Robbie Brenner; başyapımcılarıysa Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich ve Cate Adams.

Gerwig'in kamera arkası ekibinde ise Oscar adayı görüntü yönetmeni Rodrigo Prieto, altı kez Oscar adayı olan yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, kurgucu Nick Houy, Oscar ödüllü kostüm tasarımcısı Jacqueline Durran, görsel efekt sorumlusu Glen Pratt, müzik sorumlusu George Drakoulias ve Oscar ödüllü besteci Alexandre Desplat yer alıyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Barbie, 21 Temmuz’da vizyonda olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.