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Yıldız Tilbe teklif edince kat kat değerlendi

Arabesk müziğin sevilen ismi Cevher, önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı.

Yıldız Tilbe teklif edince kat kat değerlendi

Derin yırtmaç dekoltesiyle dikkat çeken şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Kıbrıs’ı çok sevdiğine değinen Cevher,” Burayı çok seviyorum, aralık ayında böyle cennet bir havayı nerede bulacaksınız?” diye konuştu. 

Yıldız Tilbe teklif edince kat kat değerlendi

“Hayatımın her döneminde müzik yapıyorum” diyen Cevher,” Yeni bir şarkı hazırlıyorum, Ocak ayında yayınlanacak. Yıldız Tilbe, şarkısı okumuştum, müzik yaptığım sürece benim hayatımda her şey yolunda demek” dedi. ‘Yıldız Tilbe’den şarkı aldığım için çok şanslıyım” diyen şarkıcı,” Kendisi layık gördü beni bu şarkıya. Çok isterdim tabi ki ben böyle bir şeyi ama kendisi teklif edince kat ve kat değerlendi benim için. Çok değer ve mutluluk  ” dedi. 

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