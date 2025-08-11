 Yıldız Tilbe şarkısına Işın Karaca yorumu

  • Video Galeri Foto Galeri
Türk Pop Müziği tarihimizin en önemli kadın vokallerinden Işın Karaca ‘Kıskandığım Şarkılar’ projesini büyük titizlikle hazırlıyor.

30 yıllık profesyonel kariyerinde her tarzı ustalıkla yorumlayan Pop yıldızından projenin İlk teklisi 8 Ağustos'ta yayınlandı. Işın Karaca, Yıldız Tilbe’nin 1996’da seslendirdiği Dayan Yüreğim adlı parçayı 29 yıl sonra yeniden yorumladı.

Şarkıya iki versiyon ( orijinal ve summer Version) olarak dinleyicisiyle buluşturan Işın Karaca bu projede müziğin gerçekliğine, canlı enstrüman kullanımına, armonisine, ritime bir kez daha sahip çıktı.

Sürpriz isimlerin şarkılarına tekrardan hayat verecek olan Işın Karaca, arkadaşlarını yılların verdiği dostlukla en içten duygularıyla onure ediyor.

