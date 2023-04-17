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Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat' adlı şarkısı, 27 yıl sonra Gülden Taşkın tarafından yeniden yorumlandı.

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı

Gülden Taşkın, Çaldıran Records etiketiyle Tilbe'nin 1996 yılında çıkardığı üçüncü albümü 'Aşkperest'in sevilen şarkılarından 'Aldat'ı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı

İTÜ Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Türk Müziği Bölümü mezunu olan Gülden Taşkın, kariyerinde Yıldız Tilbe’nin özel bir yeri olduğunu belirterek, bu eseri kendi yaşanmışlıklarından da derin izler taşıdığı için seçtiğine dikkati çekti.

Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı

Söz ve müziği Tilbe'ye ait şarkının düzenlemesini Selim Çaldıran yaparken klip yönetmeni de Ferit Çetinkaya oldu.

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