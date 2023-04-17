Yıldız Tilbe'nin 'Aldat'ı 27 yıl sonra yeniden yorumlandı

Gülden Taşkın, Çaldıran Records etiketiyle Tilbe'nin 1996 yılında çıkardığı üçüncü albümü 'Aşkperest'in sevilen şarkılarından 'Aldat'ı, tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

İTÜ Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Türk Müziği Bölümü mezunu olan Gülden Taşkın, kariyerinde Yıldız Tilbe’nin özel bir yeri olduğunu belirterek, bu eseri kendi yaşanmışlıklarından da derin izler taşıdığı için seçtiğine dikkati çekti.

Söz ve müziği Tilbe'ye ait şarkının düzenlemesini Selim Çaldıran yaparken klip yönetmeni de Ferit Çetinkaya oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.