 Yıldız Tilbe kendisine yöneltilen soruya kızdı

Yıldız Tilbe, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Karşısında basın mensuplarını gören Tilbe sorular üzerine, "Hayır istemiyorum! Açım açım.



Çekilin önümden" diyerek, cevaplamadı.



Daha sonra mekandan çıkan sanatçı, sağlıkla ilgili sorular üzerine ise, "İnsanı kızdırıyorsunuz.



Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter" dedi.

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