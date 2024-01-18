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Yıldız Tilbe kendisine yöneltilen soruya kızdı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe kendisine yöneltilen soruya kızdı. İşte detaylar...

Yıldız Tilbe kendisine yöneltilen soruya kızdı

Yıldız Tilbe, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Yıldız Tilbe kendisine yöneltilen soruya kızdı

Karşısında basın mensuplarını gören Tilbe sorular üzerine, "Hayır istemiyorum! Açım açım.

Yıldız Tilbe kendisine yöneltilen soruya kızdı
Çekilin önümden" diyerek, cevaplamadı.

Yıldız Tilbe kendisine yöneltilen soruya kızdı
Daha sonra mekandan çıkan sanatçı, sağlıkla ilgili sorular üzerine ise, "İnsanı kızdırıyorsunuz.

Yıldız Tilbe kendisine yöneltilen soruya kızdı
Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter" dedi.

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