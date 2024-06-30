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Yıldız Tilbe’den hayranlarına yeni şarkı sürprizi

Kariyerinin 30. yılını kutlayan aşkın ve acının kadını Yıldız Tilbe önceki akşam KerkiSolfej organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Yıldız Tilbe’den hayranlarına yeni şarkı sürprizi

Yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Yıldız Tilbe, Bodrum’dan sonra Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Tüm biletlerin tükendiği konserde sahneye çıkan Yıldız Tilbe, muhteşem performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıldız Tilbe’den hayranlarına yeni şarkı sürprizi

Yeni çıkardığı Ben Bir Şarkıyım adını verdiği şarkısı ile YouTube trendler listesinde 15 gün listede kalan Yıldız Tilbe hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısı “Bakınca Görünüyorsun” çıkardı.

Yıldız Tilbe’den hayranlarına yeni şarkı sürprizi

Yazın en eğlenceli şarkılarının başında olacak ‘Bakınca Görünüyorsun’u ilk defa Çeşme de söyleyen Yıldız Tilbe herkese göbek attırdı.

Yıldız Tilbe’den hayranlarına yeni şarkı sürprizi

Yaz turnesine tüm hızıyla devam edecek olan Yıldız Tilbe, gelen yoğun istek üzerine 4 Temmuz’da bir kez daha Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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