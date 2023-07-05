Doğası ve kendine has mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Altınoluk, altın sarısı kumsalları, berrak denizi ve temiz havasıyla ünlü. Bunların yanı sıra çevredeki tarihi ve kültürel zenginlikleri ve bölgenin eşsiz doğasını da tatilcileri adeta keşfe çıkartıyor. Suuyla Butik Hotel'de bölgenin sevilen butik otellerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

PANDEMİ SONRASI DOĞAYA İLGİ ARTTI

Suuyla Butik Hotel'in Ceo'su Orhan Demirel, tatilcilerin artık Bodrum ve Antalya yerine Kazdağları'nı tercih ettiğini söyledi.

Özellikle Japonların bölgeye hayran kaldığını belirten Orhan Demirel, "Kazdağları, antik kentleri ve doğal dokusuyla öne çıkan Kuzey Ege ve Şeytan Sofrası, plajları, adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu turistik ilçe Ayvalık, ciddi bir turizm cenneti olma yolunda ilerliyor. Japon turistlerin daha önceki tercihi Kapadokya idi. Şimdilerde ise Kazdağları oldu. Önümüzdeki aylarda bölgeye daha yoğun bir ilginin olmasını bekliyoruz. Tatilciler artık sadece deniz ve kumsal istemiyor. Doğa ve kültürel zenginlikleri de görmek istiyor. Son dönemlerde yerli ve yabancı turist sayısında ciddi bir artış var. Özellikle pandemi sonrası insanlar sadece deniz değil doğa ile başbaşa kalmak istedi. Bunun içinde ilk tercih Altınoluk oldu. Altınoluk’un eşsiz güzellikleriyle buluştuğu, keyifli ve unutulmaz bir tatil deneyimi sunan otelimiz, nefes kesen bir manzaraya sahip. Otelimiz, misafirlerimizin konforu ve memnuniyeti için özenle tasarlandı" diye konuştu.

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