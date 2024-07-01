Yenilenen Cookshop 100 şube ve 100 milyon dolar ciro hedefliyor

Türkiye’nin en büyük ve köklü kurumları arasında yer alan stratejik ortağı ile iş birliği yapmaya hazırlanan Cookshop, yenilenen yönetim kadrosuyla birlikte grubun turizm, tarım ve hayvancılık alanlarındaki gücünden yararlanarak sinerji yaratacak. Stratejisini globalleşme, kurumsallaşma ve sürdürülebilir yüksek büyüme ekseninde oluşturan Cookshop, yeni dönemde dijitalleşmeyi de odağında tutacak.

2008 yılından bu yana, yeme-içme alanında yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörünün öncüleri arasında yer alan Cookshop, yeni organizasyon yapısıyla tamamen kendi sahipliği ve yönetiminde olacak 100 şube hedefini açıkladı.

COOKSHOP “MUTLU ÇALIŞAN, MUTLU MÜŞTERİ" POLİTİKASIYLA YENİLENİYOR

Yenilikçi konseptler geliştirme ve hizmet verdiği segmentlerde en iyiyi sunma prensibiyle yeme-içme sektörüne giren Cookshop markasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, “Yenilenen organizasyon yapımızda bizim için en önemli konu “Mutlu çalışan, mutlu müşteri” politikamız. Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, markamızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

AYŞE KAZANCI: COOKSHOP OLARAK YENİ HEDEFİMİZ 100 MİLYON ABD DOLARI CİRO VE HALKA ARZ

Araştırma raporlarının Türkiye’de yeme-içme sektörünün 2026 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 40 oranında büyüyeceğine işaret ettiğini ifade eden Ayşe Kazancı, “Yeni organizasyon yapımız ve güçlü iş birliklerimizle Cookshop markası için sinerji yaratacak, sektörün büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek liderliğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu doğrultuda, sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimiz kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde ciromuzu 100 milyon ABD doları seviyesine yükseltecek, globalleşme stratejimiz doğrultusunda yurt dışı şube sayımızı artırarak portföy ve gelir çeşitliliği yaratacağız. Yenilenen organizasyon yapımızla daha kurumsal bir yönetim anlayışını benimseyerek yılda 15 milyon misafirimize ayrıcalıklı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Kurulduğumuz günden itibaren kaynağından sofraya etik ve sorumlu tedarik zincirine önem verdik. Yeni dönemde de Türkiye’nin en büyük tarım kuruluşları arasında yer alan tarım partnerimizden çok çeşitli iyi tarım ürünlerinin teminine başladık. Mutlu müşteri deneyimi hedefimizin en önemli bileşeni tarladan sofraya en iyi tarım uygulamalarını taşıyarak 15 milyon misafirimize bu kıymetli deneyimi yaşatmak. Stratejik iş birliği içerisinde ilerleyeceğimiz iş ortağımızın turizm, tarım ve hayvancılık alanındaki gücü ile Cookshop’un üstün hizmet kalitesini bir araya getirerek misafirlerimize yenilikçi gastronomi deneyimleri sunacağımız projelere imza atacağız. Sektörümüzün sağlıklı büyüdüğü, demografik yapının büyümeyi desteklediği bu konjonktürde başlattığımız stratejik dönüşüm sürecimizin meyvelerini de 3 yıl içerisinde halka açılarak bireysel ve kurumsal yatırımcılarla paylaşacağız,” dedi.

KADIN İSTİHDAMI VE KENTLEŞMEDEKİ ARTIŞ YEME-İÇME SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ İÇİN OLUMLU GÖSTERGELER

Dışarıda yeme-içme tercihini en fazla etkileyen unsurların artan kentleşme ve kadının istihdama katılımı olduğunun altını çizen Ayşe Kazancı, “Dünyaya paralel olarak ülkemizde de nüfusun kentlerde yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Diğer yandan Cookshop olarak kuruluş yılımız olan 2008 yılından bu yana ülkemizde kadının istihdamdaki payı yüzde 25 seviyesinden yüzde 33 mertebesine yükseldi. Bu demografik dönüşümün sektörümüze sunacağı pozitif katkıdan payımızı almak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, Cookshop olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kadın istihdamını önceliklerimiz arasında konumlandırmaya devam edeceğiz,” açıklamasında bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.