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Yeni Filmi İçin Saçını Sarıya Boyatan Onur Büyüktopçu, Bakın Kime Benzetiliyor?

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, Nişantaşı City's'te objektiflere takıldı. Cemre Baysel ile İlhan Şen ile 'Aşk Film'inde oynayan ünlü oyuncu, saçını sarıya boyatınca, bakın kime benzetildi? İşte detaylar...

Yeni Filmi İçin Saçını Sarıya Boyatan Onur Büyüktopçu, Bakın Kime Benzetiliyor?

Oyuncu Onur Büyüktopçu, Nişantaşı City's'te objektiflere takıldı.

Yeni Filmi İçin Saçını Sarıya Boyatan Onur Büyüktopçu, Bakın Kime Benzetiliyor?

Saçlarını sarıya boyattığı görülen oyuncu, "Cemre Baysel ile İlhan Şen ile 'Aşk Film' adında bir film çekiyoruz. Film için yönetmenimiz saçımı boyamamı istedi. Hayatım boyunca marjinal biri olmadım. Dövme, piercing ve küpe takmadım. Film bittikten sonra eski saçıma döneceğim. Bakımı çok zor. Alışamadım ve nefret ettim. Sürekli dip boyası çıkıyor" dedi.

Yeni Filmi İçin Saçını Sarıya Boyatan Onur Büyüktopçu, Bakın Kime Benzetiliyor?

"KENDİMİ TUHAF HİSSEDİYORUM"

Sürekli birilerine benzetildiğini söyleyen Büyüktopçu, "Recep İvedik ve Mauro Icardi'ye benzetildim. Kim ne espri yapıyorsa yapsın, hiç takılmam. Kendimi tuhaf hissediyorum. Erkek saçı olduğu için dip boyası sürekli çıkıyor. Sürekli berbere gidiyorum. Bir ay böyle kalacağım. Bu saça bakmak zor" diye konuştu.

Yeni Filmi İçin Saçını Sarıya Boyatan Onur Büyüktopçu, Bakın Kime Benzetiliyor?

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