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Yeni dünya ozanının muhteşem dönüşü!

Kır Papatyası şarkısı ile gönülleri fetheden ve en son 2 yıl önce "Söyleyin Ona " projesi ile müzikseverlerin karşısına çıkan rock müziğin modern ozanı Bahadır Sağlam, aradan geçen 2 yıllık suskunluğuna söz ve müziği kendine ait olan “Yarası Ayrılık” çalışması ile son verdi.

Yeni dünya ozanının muhteşem dönüşü!

Düzenlemesi Mert Ağırlar’a ait olan “Yarası Ayrılık” şarkısına Gültekin Kiltan yönetmenliğinde bir de klip çeken yakışıklı şarkıcı kendi iç dünyasının hikayesini söz ve notalara dökerek yine muhteşem duygusal bir şarkı ile müzikseverlerle buluşuyor.

Yeni dünya ozanının muhteşem dönüşü!

Bahadır Sağlam’ın “Yarası Ayrılık” şarkısı Ghetto Production Turkey yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Yeni dünya ozanının muhteşem dönüşü!

“Şarkılar benim değil, sizin duygu mülkünüzdür” diyen sanatçı “Acılarınızı, üzüntülerinizi, hayal kırıklıklarınızı ve yanılgılarınızı bi nebze bile olsa iyileştirebiliyorsam ve hissettiklerinize ortak olabiliyorsam ne mutlu bana” diyor.

Yeni dünya ozanının muhteşem dönüşü!

YARASI AYRILIK

Gel, yarası ayrılık aşk benim!
Hoşuma gitmedi hallerin.
Dibini gördüm dünyanın sen yokken…

Ben alışmadım, karışmadım, görüşmedim, başka tende buluşmadım senin gibi.
Unutmadım söz verip de.
Darılmaya, kırılmaya, gücenmeye, halim yoktu düşünmekten ağlamaya.
Sana rağmen vazgeçmedim.

Yasımı gör benim, dünya delirdi duy beni.
Al sesime sarıl benim,
Herkes dinlesin bizi…

Gel, yarası ayrılık aşk benim!
Hoşuma gitmedi hallerin.
Dibini gördüm dünyanın sen yokken…

Al düşüne sakla biraz beni,
Orada büyütüp göm beni.
Sebebi olurum dünyanın,
Sen yokken!

Yeni dünya ozanının muhteşem dönüşü!

BAHADIR SAĞLAM KİMDİR?

2008 Akademi Türkiye ses yarışması birincisi olan Bahadır Sağlam, 14 Mayıs 1986 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi.
Sağlam, burslu olarak kazandığı Galatasaray iletişim ve müzik teknolojileri bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak Haliç Üniversitesi Konservatuarını yarı burslu okuyarak mezun oldu. Haliç Üniversitesi Konservatuarında yüksek lisans yapıyor.
2008 yılında Akademi Türkiye birincisi olduktan 6 ay sonra ilk solo albümü olan “Mavi”yi piyasaya sürdü.
2014 yılında Kır Papatyası şarkısı ile büyük çıkış yapan ve özellikle dijital mecralarda dinlenme rekorları kıran Sağlam’ın Sana Bir Şey Olmasın, Gidiyor Gibiyim, Söyleyin Ona, Zor Geliyor şarkıları en dikkat çeken çalışmaları…
Sanatçı Bağlama, cümbüş ve perküsyon çalabiliyor.

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