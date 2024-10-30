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Yeliz Şar'ın yeni projesi belli oldu!

Yeliz Şar'ın yeni projesi belli oldu! İşte detaylar...

Yeliz Şar'ın yeni projesi belli oldu!

Yeliz Şar, 'Yabani' dizisi ile setlere geri döndü.

 Yeliz Şar'ın yeni projesi belli oldu!

Diziye 45'inci bölümde katılacak olan Yeliz Şar, Derya isimli mafyayla ilişkili bir ajanı canlandıracak.

 Yeliz Şar'ın yeni projesi belli oldu!

Yeni dizisiyle şimdiden merak uyandıran Şar, canlandırdığı karakter ile seyirciyi ters köşe yapacak. Yapımını NTC Medya’nın üstlendiği, 'Yabani', NOW ekranlarında.

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