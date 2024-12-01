 Yeliz Şar'dan aşk açıklaması!

Oyuncu Yeliz Şar, uzun bir aradan sonra gecelerde görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Yeliz Şar, yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

KENDİMİ İZLEMEYİ SEVMİYORUM

Rol arkadaşlarıyla buluşan Yeliz Şar, “Kendinizi ekranda izlemeyi sever misiniz?” sorusuna “Kendimi çok izlemeyi sevmiyorum. Çünkü çok fazla eleştiriyorum. Daha sonradan tekrarlarına bakmayı tercih ediyorum. Kendimi fazla eleştiririm” diye yanıt verdi. Ünlü oyuncu “Kendinizle barışık mısınız?” sorusunu ise “Bazı yönlerimle barışığım bazı yönlerimle değilim. İnsan belli bir yaştan sonra değişebiliyor. Tahammülsüzlükler oluyor o yönlerimi sevmiyorum ama genelde barışığım” şeklinde cevapladı.

Son 7 yılının zor geçtiğini ifade eden Yeliz Şar, “Bir 6-7 senem çok zor geçti. Annemin vefatı hayatımdaki çoğu şeyi değiştirdi. İnsanlar burcumu bile sorduğu zaman artık o yok bambaşka bir Yeliz var diyorum. Birtakım acılardan, hayatın bazı yollarından geçmediğiniz sürece bazı gerçekleri anlayamıyorsunuz. O yüzden yaş değil ama hayatın bana getirdikleri beni çok değiştirdi” diye konuştu.

GÖNLÜMÜN KAPILARINI AÇTIM

Yeliz Şar, aşkla ilgili sorulara “Hayatımda kimse yok” diyerek karşılık verdi. Gönlünün kapılarını açtığını belirten Şar, “Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Instagram’ın ilişkileri biraz bozduğunu düşünüyorum. Her şey çok kolay geliyor bana. Orada herkes birbirini ekliyor, tanışabiliyor. Biraz güven sorunum var ve bunu kırmaya çalışıyorum. Hayat arkadaşı istiyorum kendime. Gönlümün kapılarını açtım artık” dedi. Şar, 2025’in evlilik yılı olacağının hatırlatılması üzerine “Ben de evliliği çok severim. Zaten evlilik yolunda gidecek bir ilişki olacaksa olsun. Yoksa zaman benim için çok kıymetli. Zamanı boş birine harcayacağıma inşallah hayatıma evleneceğim biri gelir ve zamanını ona harcarım” yorumunda bulundu.

ERKEKLER GÖZLERİYLE KADINLAR KULAKLARIYLA SEVER

Yeliz Şar, evleneceği kişide aradığı kriterleri de şöyle açıkladı: “Vicdanlı olsun, ailesine bağlı birisi olsun ve benim dilimi anlayacak, ruhuma hitap edecek birisi olsun. Çok yakışıklı olsun önemli değil. Güzele bakıp doyarsınız, güzel gönlü kalbi olana ise doyamazsınız. Erkekler gözleriyle kadınlar kulaklarıyla severler."

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