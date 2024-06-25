Yaz enerjisini dinleyiciye taşıdı

Orhan Gencebay’ın da eski öğrencilerinden olan Volkan Bektaş, hareketli şarkısıyla listelere hızlı bir giriş yaptı. Amacının gençlere türküleri sevdirmek olduğunu ifade eden Volkan Bektaş, yaz aylarının enerjisini ve ritmini dinleyiciye taşıdı.

Yeni nesil sıra gecelerinin ve düğünlerin de vazgeçilmez şarkısı olacak olan “Seversen Bir Gakgoş Sev” şimdi tüm dijital platformlarda…

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