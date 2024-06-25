  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yaz enerjisini dinleyiciye taşıdı

Sanatçı Volkan Bektaş “Seversen Bir Gakgoş Sev” isimli yeni şarkısıyla dijital platformlarda yerini aldı.

Yaz enerjisini dinleyiciye taşıdı

Orhan Gencebay’ın da eski öğrencilerinden olan Volkan Bektaş, hareketli şarkısıyla listelere hızlı bir giriş yaptı. Amacının gençlere türküleri sevdirmek olduğunu ifade eden Volkan Bektaş, yaz aylarının enerjisini ve ritmini dinleyiciye taşıdı. 

Yaz enerjisini dinleyiciye taşıdı

Yeni nesil sıra gecelerinin ve düğünlerin de vazgeçilmez şarkısı olacak olan “Seversen Bir Gakgoş Sev” şimdi tüm dijital platformlarda…

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melek Mosso “World Akustik” sahnesinde
  Magazin

Melek Mosso “World Akustik” sahnesinde

Bir ömür mutluluğa evet dediler
  Cemiyet

Bir ömür mutluluğa evet dediler

Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi
  Magazin

Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi

'Survivor' yarışmasında ikinci olan Nefise Karatay aşkını açıkladı!
  Magazin

'Survivor' yarışmasında ikinci olan Nefise Karatay aşkını açıkladı!

Simge'den çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Simge'den çarpıcı açıklamalar!

Plaj Çantası Nasıl Hazırlanır?
  Hayatın İçinden

Plaj Çantası Nasıl Hazırlanır?