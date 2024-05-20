Yaz aylarını vücudunuzun en iyi haliyle karşılayın! 

Vücudumuzu, özellikle de sağlığımızın aynası olan cildimizi korumak, problemlerden arındırmak ve daha iyi görünmesini sağlamak için dermokozmetik uygulamalara yönelmek oldukça önemli. Yaz aylarını, vücudumuzun en iyi haliyle karşılamak için yapabileceğimiz küçük değişiklikleri ve uygulamaları, sağlıklı olma halini korumanın önemini kendine ilke edinen Infinity Regenerative Clinic’in hekimlerinden Dr. Merve Oflaz Gider'le konuştuk. Dr. Gider “Cildimiz, vücudumuzun tuvali ve en değerli varlıklarından biri. Bu yüzdendir ki mevsim geçişlerinde sağlıklı olma halimizi korumak için özellikle cilt bakımı ve uygulamalarına yöneliriz. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla UV ışınları, cilde direkt temas ederek, özellikle saat 10.00 ve 16.00 arasında etkisini gösterir. Maruz kaldığımız UV A ışınları, cildimizin derinliklerine nüfuz ederek kolajen sentezini azaltır ve erken yaşlanmaya neden olur. Ayrıca cildin üst katmanlarına etki eden UV B ışınları da ciltteki DNA'ya hasar vererek güneş yanıklarına ve cilt kanserinin oluşumuna neden olur. Güneş kremlerini 2 saatte bir yenileyerek güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde doğrudan güneşte kalmayarak ve şapka gibi koruyucular kullanarak güneşin bıraktığı hasarı mümkün olan en az seviyeye indirebiliriz. Bunun yanı sıra UV ışınları, ciltteki kolajen liflerini etkileyerek cilt bariyerini yıpratır. Güneş lekelerinin artmasına ve cilt yaşlanmasının tetiklenmesine neden olur. Bu aşamada cildi korumak sıkılaştırmak ve eski görünümüne kavuşturmak için cildin alt tabakalarına kadar etki eden mezoterapi uygulamaları yapılabilir. Böylelikle cildi aydınlık bir görünüme kavuşturarak yaz aylarında sosyal hayatın arzulanan görüntüsüne mümkün olan en kısa sürede ulaşılabilir.“ dedi.

“Kısa sürede fark yaratan dermokozmetik uygulamalar imdada koşuyor.”

Yaz aylarında kadınların kurtulmak istediği sorunların başında gelen selülite değinen Dr. Gider, “Selülit, günümüzde birçok kadında sıklıkla karşılaşılan bir sorun ve özellikle de yaz aylarında plajlarda, havuzlarda veya kısa kıyafetler giyildiğinde görünür hale gelir. Genel olarak kalça, bacak, popo ve karın bölgesinde görülen selülit, cildin altındaki yağ dokusunun toplanmasıyla oluşan portakal kabuğu görüntüsüdür. Bu yağ dokuları ciltteki fibröz bantlara baskı yaparak istenmeyen çukur görüntüsüne neden olur. Dolayısıyla selülit tedavileri, yağ dokusunu azaltmaya, o bölgedeki metabolizma hızını artırmaya ve fibröz bantları kırmaya yöneliktir. Kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek gibi uygulamalarla selülit görüntüsünü azaltmak mümkün olsa da tatmin edici sonuçlara ulaşılması zordur. Bu sebeple kısa sürede fark yaratan uygulamalar imdada koşar. Bu doğrultuda en çok talep gören ses dalgası terapisi (ESWT), mezoterapiler, subrizyon, derin doku masajı (G5) gibi uygulamalarla metabolik aktiviteyi artırarak, selülit görünümünü hafifletebiliyoruz. Ancak, kişiye özel olarak uygulanan bu tedavilerin etkisi, selülit bölgesine ve cildin doku hasarına göre değişkenlik gösterebildiğini unutmamak gerekir.” dedi.

Bölgesel Yağlanma Sorunlarına İçin Soğuk Lipoliz Yöntemi

Sıcak yaz günleri için harıl harıl tatil planları yaparken bir yandan da vücuduyla ilgili mutsuzluklar yaşayan kişilerin, vücut şekillendirme yöntemlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dr. Gider, “Vücut şeklimizin oluşumunda kas ve yağ dokusu en büyük rolü oynar ve bazen tüm kış yapılan egzersizlere rağmen inatçı yağ dokuları erimez. Estetik operasyon olmak istemeyen kişiler cerrahi dışındaki uygulamalarla yağ dokusunu anlamlı şekilde azaltabilir ve istediği görünüme kavuşabilir. Özellikle son iki aydır yoğun olarak talep gören soğuk lipoliz yöntemi, bölgesel yağlanma sorunlarını gidermede cazip bir seçenek olabilir. İnatçı yağ dokusunu hedef alan soğuk lipoliz yöntemi, tek seansta bile bölgedeki yağ dokusunu %20 ila 40 arasında azaltabilir ve daha fit bir görüntüye ulaşılmasına katkı sağlar. Diğer bir yöntem olan fokuslu manyetik stimülasyon cihazı ise bu yaz hayal ettiğimiz vücut ile sosyalleşmek isteyenler için son derece hızlı etki gösteren uygulamalardan biridir. Uygulanan bölgedeki kasların yarım saat gibi kısa bir sürede 35.000 defa kasılmasını sağlayarak bölgeyi sıkılaştırır. Kişiye özel olarak planlanır.” dedi.

Sağlıklı yaşamı desteklemek ve yaz aylarını vücudumuzun en iyi haliyle karşılamak için birçok uygulamanın olduğu teknoloji çağında, yenilikçi tıbbi tedaviler ile ihtiyaçlara cevap vermek ve kişiye özel çözümler sunmak mümkün. Cildi güneşten korumak, vücuttaki mutsuz olunan noktaları iyileştirmek için kullanılan yöntemler, kişilerin daha iyi hissetmesini sağlıyor ve ruh sağlığına da etki ederek yaşam kalitesini artırıyor.

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