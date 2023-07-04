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Yaz aylarında Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul çayları ve kokteylleriyle de güzel

Tüm mevsimlerin seçkin buluşma noktası Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Bosphorus Lounge’daki içecek menüsüyle keyifli sohbetlere tatlı bir serinlik getiriyor.  Boğaz kenarındaki kabanalarda servis edilen özel harman soğuk çaylar, imza kokteyller ve alkolsüz mokteyller farklı lezzetler tatmak isteyen misafirlerini bekliyor.

Yaz aylarında Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul çayları ve kokteylleriyle de güzel

Yaz aylarında İstanbul Boğazı’nın efsanevi manzarasında dostlarıyla keyifli sohbetleri, unutulmaz anılara dönüştürmek isteyenler için tarafından Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’a özel olarak hazırlanan soğuk çaylar, imza kokteyller ve alkolsüz seçeneklerden oluşan mokteyller Bosphorus Lounge’da misafirlerin beğenisine sunuldu. 

Yaz aylarında Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul çayları ve kokteylleriyle de güzel

Çay saatinde Bosphorus Lounge’ı tercih edenler, kendilerine sunulan tadım tepsisinde bulunan özel çayların shot bardaklardaki örneklerinden tadıp, hangisini içeceklerine karar verebiliyor. Mango, hibiskus, limon suyunun eşsiz birleşimi Bodrum Sunset, sakinleştirici papatya, şeftali, lavanta ve elmanın canlandırıcı lezzetiyle Bosphporus Dream, limon otu, özel bitkisel karışımlar, ıhlamur ve satsumanın etkileyici birleşiminden oluşan Aegean Breeze, Türkiye’de yetişen portakalların aromalı kabukları, siyah çay, kakule, tarçın ve karanfil gibi doğu lezzetleriyle tatlandırılan Oriental Spice isimli özel çaylar, Bosphorus Lounge’da misafirlerini bekliyor. Tamamen Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’a özel hazırlanan çayların yanında ev yapımı tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar da sohbet keyfine lezzet de katıyor. 

Yaz aylarında Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul çayları ve kokteylleriyle de güzel

Tercihini daha farklı içeceklerden yana kullanmak isteyenler içinse yine tamamen Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’a özel olarak hazırlanan imza kokteyller ve imza mokteyller, keyifli sohbetleri lezzetlendiriyor. Kokteyl seçenekleri arasında Vertigo, Sweet Dreams, Oriental Passion, Masala Negroni, Margarita Linda, Sencha Infused Gin Tonic, Tahiti Punch bulunurken, Mokteyller Ode to Serbet, Tahiti Sunrise, Sonata Sangria gibi isimlerle misafirlere sunuluyor. Renkleri, tatları ve çeşitliliğiyle göz dolduran içecekler, sohbet saatlerini bir lezzet şölenine dönüştürüyor.

Güzel ve keyifli bir sohbeti, eşsiz İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde çaylar, kokteyller ve mokteyllerle renklendirmek isteyenlerin tercihi, bu yaz da Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul oluyor. 

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