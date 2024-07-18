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Yaz ateşine Çağın rüzgarı!

“Bi Gideni mi Var” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 19 Temmuz’da tüm dijital platformlar ve Poll Production Youtube kanalında yayında.

Yaz ateşine Çağın rüzgarı!

Çıkarmış olduğu “Sopa” ve “Kibir” remixleri ile yaza bomba gibi bir giriş yapan Çağın Kulaçoğlu yarattığı rüzgarın hızını hiç kesmeden, müzik yolculuğunda yepyeni bir çalışmayla ilerliyor.

Yaz ateşine Çağın rüzgarı!

İlk olarak 2010 yılında Hande Yener'in “Hande’ye Neler Oluyor?” albümü ile müzikseverlerle buluşturduğu, sözü ve müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan “Bi Gideni mi Var” şarkısı Çağın Kulaçoğlu ve Melih Aydoğan’ın düzenlemesi ve prodüktörlüğünde yepyeni bir versiyona büründü.

Remix düzenlemesiyle dinleyenlere yaz aylarının coşkusunu yaşatmaya hazırlanan “Bi Gideni mi Var” tüm dijital platformlarda en iyiler arasına girmeye aday.

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